تغيير النية في الصلاة والصيام والزكاة.. فيديو

تغيير النية في الصلاة .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز تغيير النية في الصلاة لأي سبب فمن أراد من المصلين الإئتمام به فليفعل ومن لم يرغب فلا حرج ولا يجوز تغيير النية لتناسب صلاة المأموم.





تغيير النية في صلاة النافلة

لا يجوز تغيير النية في الصلاة بصفة عامة، ولكن يجوز تغيير النية في النافلة كأن يدخل شخص للمسجد وينوي صلاة تحية المسجد ثم يغير نيته ويجعلها ركعتي السنة القبلية وفي هذه الحالة يجوز.





تغيير النية في الصلاة

لا يجوز للإنسان بعد أن شرع فى صلاته أن يغير نيته فى الصلاة من صلاة عصر الى ظهر أو من مغرب الى عشاء، فلابد للإنسان أن ينوى ما يريد أن يصليه قبل دخوله فى الصلاة، فلا يصح تغيير نيته من صلاة لصلاة أخرى.





تغيير النية لصلاة فائتة

الإنسان لو دخل فى صلاة ما وتذكر خلال الصلاة أنه لم يصل الصلاة السابقة، فهنا يجوز له تغيير النية للصلاة السابقة لوجود موجب لتغيير النية، لأن الترتيب واجب فى الصلوات المفروضة.





تغيير النية في النذر

المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة، ومن نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.





والنذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو، فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.





تغيير النية في الصدقة

يجوز ذلك ما دام لم يخصص صدقته أو نذرها بنذر معين، وللمسلم أن يُنفِقَ ماله فيما يراه أنفع للمسلمين ولا حرج عليه في ذلك.





تغيير النية في الزكاة

النية شرط في إخراج الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المُخْرِج يشترط في النية أن تكون مقارنةً للفعل، أو تتقدم عليه بزمن يسير.





فلو أخرج إنسان قرض لمحتاج، فعليه أن ينوي عند إعطاء القرض الحسن أن تكون من زكاة المال ولا يلتفت إلى المال مرة أخرى فلو رد المال، فعليه أن يخرجه إلى شخص آخر، لكن لا يصح أن يخرج مال ثم ينوى إن هذا من زكاة المال، لأن زكاة المال لابد أن تكون مقرونة بالنية عند إخراجها.





تغيير النية في الصيام