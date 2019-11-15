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تعليم

التعليم العالي تتلقى تقريرا عن انتخابات الاتحادات الطلابية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:50 م
انتخابات رؤساء ونواب
انتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية
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نهلة الشربيني
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. طايع عبداللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019 \ 2020.

أوضح التقرير انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019\2020، حيث تم الانتهاء من انتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات.

كما أوضح التقرير تقلد ثلاث طالبات لرئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة – حلوان – قناة السويس).

وسوف يجتمع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات خلال الفترة القادمة لمناقشة تفعيل دور الاتحادات الطلابية وتعظيم المشاركة في كافة الأنشطة الجامعية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية كهمزة وصل بين الطلاب وإدارات الجامعات والكليات.

جدير بالذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اعتبارا من ٣٠ أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم إنطلاق الجولة الأولى في ٧ نوفمبر، و انتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم ١٤ نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ ٢٤٨٦٤ منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧،٢٪ ، ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪.
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