جمال الغندور يقترب من حسم أزمة رئاسة لجنة حكام الإسكندرية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية يفاضل بين ثنائى من الحكام السابقين، لتولي منصب رئيس لجنة الحكام الفرعية التابعة لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم.



وقال المصدر ذاته إن جمال الغندور يفاضل بين الثنائى جمال بشير الحكم الدولى الخماسي وسمير شعبان الحكم الدولى والذى سبق له تولى منصب فى لجنة حكام الإسكندرية فى وقت سابق.



كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن إقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسي "قدورة" عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئيس اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.



يذكر أن أحد الاجتماعات الأسبوعية للجنة الحكام الفرعية فى الإسكندرية برئاسة السيد محمود، شهد خناقات بين الأعضاء وصلت إلى تبادل الضرب بـ الكراسي بين أعضاء اللجنة بعد الاختلاف على تعيين قضاة الملاعب التابعين الى اللجنة الفرعية فى مباريات المسابقات التابعة لمنطقة الإسكندرية.



ولفت إلى أن المشادات التي شهدها الاجتماع الأسبوعي جرت فى حضور الحكام التابعين للجنة الفرعية فى منطقة الإسكندرية لكرة القدم. مشيرا إلى أن الصورة تم نقلها كاملة إلى جمال الغندور الذى بدوره أصدر قرارا عاجلا بإقالة اللجنة وتعيين قدورة قائما بأعمال الرئيس لحين تشكيل اللجنة الجديدة.

