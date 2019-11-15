علاء ثابت يكتب: تساؤلات حول المدارس الدولية





وبالفعل فجر القرار داخلي العديد من التساؤلات يأتي في مقدمتها: هل هذا القرار دستوري، كما أن القرار لم يوضح استثناء المدارس الدولية الموجودة قبل صدوره، مما مثل لبسا وغموضًا وحالة من عدم الوضوح لدى هذا الوسط، وهل وافق البرلمان ممثلًا في لجنة التعليم عليه أو حتى تمت مناقشته باعتباره يخص فرص الاستثمار الخارجي، مع تساؤل ملح ألا وهو لماذا يمنع القرار المصريين المتمتعين بجنسية أخرى من تأسيس مدارس دولية خاصة إذا كان يتمتع بخبرات دولية في هذا المجال ويتطلع لنقلها إلى بلده الأم رادّا لها جزءًا من حقها عليه.



وأكد "ثابت"، فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام" أن القرارات لم تكشف عن الأسباب وراء حرمان الأجانب من تملك أكثر من 20 % في المدارس الدولية، دون أن يوضح القرار انطباقه على المدارس الخاصة الأكثر انتشارا من الدولية، ولماذا يحرِّم القرار التصرف فيما يُملك؟. تساؤلات منطقية فرضت نفسها، وأكد أنه يجب على وزارة التربية والتعليم توضيح أسباب هذا القرار حتى تتوقف حالة الجدل واللغط، وبشكل يحقق الثقة لقطاع مهم من المستثمرين خاصة وهناك جهود للدولة تسعى لجذب جميع الاستثمارات.





إلى نص المقال:



يأتي الغموض في مقدمة الأسباب التي تساعد على انتشار الشائعات، وهي بكل تأكيد سلاح سهل وفعال في الإرباك والتدمير، خاصة إذا كانت الشائعة تستند إلى القليل من الوقائع الصحيحة. وتعمل كتائب مدربة فى هذا المجال المهم والذي يضر ويشوه عمليات التطوير. ويأتي التعليم والتعلم في مقدمة الأهداف لمروجي الشائعات في ظل وجود جهود كبيرة ومضنية تبذلها الدولة للنهوض بهذا القطاع الكبير علي المستويين الجامعي وما قبل الجامعي اللذين يخدمان أكثر من 25 مليون مواطن، وبالتالي يجب أن يدرك المسئولون بهذا القطاع أهمية الشفافية وتدفق المعلومات لمواجهة كل محاولات التأثير السلبي على شتى الإنجازات والجهد المبذول وهو أمر غاية في الأهمية للوصول لتفاعل مجتمعي إيجابي مع القرارات.



لفت نظري هذا الأسبوع تركيز بعض المواقع على نشر تحليل قرار وزير التربية والتعليم رقم 183- 184 لسنة 2019 ، بشأن الضوابط الجديدة لتنظيم العمل بالمدارس الدولية، ويكشف المنشور عن تسبب القرار فى عزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب من ذوي الخبرات في مجال التعليم الدولى عن توجيه استثماراتهم لمصر، ودفعني هذا الكلام للبحث عن القرار المنشور بالجريدة الرسمية. ورغم أنني بعد قراءة متأنية للتعديل الجديد والذي يحدد ملكية الأجانب في المدارس الدولية بنسبة 20% ونفس الشرط ينطبق علي المصريين مزدوجي الجنسية، ليُنفذ القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره. وبالفعل فجر القرار داخلي العديد من التساؤلات يأتي في مقدمتها: هل هذا القرار دستوري، كما أن القرار لم يوضح استثناء المدارس الدولية الموجودة قبل صدوره، مما مثل لبسا وغموضًا وحالة من عدم الوضوح لدى هذا الوسط، وهل وافق البرلمان ممثلًا في لجنة التعليم عليه أو حتى تمت مناقشته باعتباره يخص فرص الاستثمار الخارجي، مع تساؤل ملح ألا وهو لماذا يمنع القرار المصريين المتمتعين بجنسية أخرى من تأسيس مدارس دولية خاصة إذا كان يتمتع بخبرات دولية في هذا المجال ويتطلع لنقلها إلى بلده الأم رادّا لها جزءًا من حقها عليه.



كما أن القرارات لم تكشف عن الأسباب وراء حرمان الأجانب من تملك أكثر من 20 % في المدارس الدولية، دون أن يوضح القرار انطباقه على المدارس الخاصة الأكثر انتشارا من الدولية، ولماذا يحرِّم القرار التصرف فيما يُملك؟. تساؤلات منطقية فرضت نفسها.



يجب على وزارة التربية والتعليم توضيح أسباب هذا القرار حتى تتوقف حالة الجدل واللغط، وبشكل يحقق الثقة لقطاع مهم من المستثمرين خاصة وهناك جهود للدولة تسعي لجذب جميع الاستثمارات.



لديَّ يقين بأنه لا يوجد سوى وسيلتين لإبطال مفعول الشائعات التي تضر بالمواطنين والوطن أولاهما يقع على عاتق المسئولين من الشفافية والخطاب المنطقي والمنسجم والمقنع حتى يمكن كسب ثقة الجميع، أما القرارات المرتبكة وغير المقنعة وغير الواضحة فهي تزيد من أزمة الثقة وتهيئ المناخ لظهور الشائعات وتصديقها.



والوسيلة الأخرى تقع على عاتق المواطنين من خلال محاولاتهم السعي من أجل التحقق والتثبُّت من ملابسات القرار، وإن كان موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني متواضعًا يفتقر إلى تطوير شامل مع عرض جميع القرارات والحقائق عليه، للتيسير على زواره في جميع ما يهمهم بكل شفافية كمنهج دولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها.



في ظني إنه يجب قبل تعديل أي قوانين أو قرارات أن يكون هناك نقاش يشمل الخبراء من أصحاب الخبرة وأصحاب هذه المدارس ليتوافر الاتفاق المجتمعي على الأساسيات، فيجب ألا تصدر قرارات أو قوانين وهي مرفوضة وتضر مباشرة المختصين والمخاطبين بها، باعتبار أن تعديل أي قرار سيكون له انعكاس على المنظومة ومستقبلها سواء بالإيجاب والسلب.



وفي مجال التعليم يجب أن تكون القرارات والتشريعات بالشكل الذي يطور المنظومة ويساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة ويشجع الجميع على التفاعل معها وقبولها،لا أن تكون معوقات تثير لغطا وجدالا في مهدها.



وبعيدا عن تساؤلاتي الواضحة عن القرار والتي لديَّ يقين بأن الدكتور طارق شوقي سوف يجيب عليها، فقد تمنيت أن يشتمل القرار على فقرات تؤكد التزام المدارس الدولية بضرورة أن تكون معتمدة من جهات الاعتماد التقليدية للشهادات الممنوحة.



وبمعنى أدق أن تكون نفس جهات الاعتماد الموجودة في بلد الشهادة الأم، فمن غير المعقول أن تستمر مدارس دولية تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية غير المعتمدة من جهات الاعتماد الأمريكية الأساسية، بالإضافة إلى محاسبة صارمة للمدارس التي تتورط في عمليات تزوير الشهادات أو تسريب للامتحانات كما حدث مؤخرا في امتحانات السات، واضطرت المنظمة الدولية لإلغاء الامتحان في جميع المدارس بمصر.



وأيضا كنت أتطلع إلى وضع معايير صارمة لضمان الحد الأدنى من المستوى التعليمي المقدم للطلاب لرفع مستواهم التعليمي العام كخريجي هذه المدارس.



وفي يقيني أن الدكتور طارق شوقي سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع كل هذه التساؤلات، سواء من خلال تقديم الإجابات الشفافة أو على مستوى إعادة النظر في أي قرارات يكون لها أعراض سلبية، خاصة أن منظومة التعليم تحتاج تفاعلا بين جميع أركان العملية سواء المدرسة أو المعلم أو الطالب وأيضا الجهة الإدارية، حتى نصل إلى تعليم يحطم ذلك الجمود الذي أصابنا في مقتل.



يحب أن ندرك أننا أمام تحديات كثيرة حتى نصل للشكل الأمثل في مجال التعليم، وعلينا أن نتذكر أن مصر بدأت أولى الخطوات من أجل هدف كبير يستحق من كل الأطراف أن تعمل وتطلع لتحقيقه، فهو عمود خيمة الإصلاح الشامل، وبدونه لن يكون بمقدورنا أن نطمئن إلى أن أبناءنا سيعيشون في بلد أفضل.



ووسط كل هذا الجدل والنقاش المستمر والبناء، فعلينا أن نسرع خطواتنا نحو تعليم متطور وجاد تسانده إرادة سياسية وبقوة، تؤمن بأنه الطريق الوحيد للتطور والتنمية والتقدم، وهو ما يضع مصر في مكانة تليق بها، مؤمنة أيضا بحتمية عدم تأجيل خطوات الإصلاح، لتؤكد أن مصر جادة في تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، ليس بالكلام النظري وإنما بالعمل والشفافية وإشراك الجميع في مواجهة المشكلات بالحلول العملية والواقعية.

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه قد لفت نظره هذا الأسبوع تركيز بعض المواقع على نشر تحليل قرار وزير التربية والتعليم رقم 183- 184 لسنة 2019 ، بشأن الضوابط الجديدة لتنظيم العمل بالمدارس الدولية، ويكشف المنشور عن تسبب القرار فى عزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب من ذوي الخبرات في مجال التعليم الدولى عن توجيه استثماراتهم لمصر، ودفعني هذا الكلام للبحث عن القرار المنشور بالجريدة الرسمية. ورغم أنني بعد قراءة متأنية للتعديل الجديد والذي يحدد ملكية الأجانب في المدارس الدولية بنسبة 20% ونفس الشرط ينطبق علي المصريين مزدوجي الجنسية، ليُنفذ القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.