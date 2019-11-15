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قبرص: التنقيب التركى قرب سواحلنا يخالف القوانين الدولية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:55 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا عن تصريح لقبرص أكدت من خلاله « أن التنقيب التركى قرب سواحلهم غير قانونى ويخالف القوانين الدولية ».

يذكر أن تركيا قد قامت فى خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ، وقد صرح أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.

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