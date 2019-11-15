قبرص: التنقيب التركى قرب سواحلنا يخالف القوانين الدولية

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا عن تصريح لقبرص أكدت من خلاله « أن التنقيب التركى قرب سواحلهم غير قانونى ويخالف القوانين الدولية ».
يذكر أن تركيا قد قامت فى خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ، وقد صرح أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.
يذكر أن تركيا قد قامت فى خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ، وقد صرح أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.