قبرص: التنقيب التركى قرب سواحلنا يخالف القوانين الدولية

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا عن تصريح لقبرص أكدت من خلاله « أن التنقيب التركى قرب سواحلهم غير قانونى ويخالف القوانين الدولية ».



يذكر أن تركيا قد قامت فى خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ، وقد صرح أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.



