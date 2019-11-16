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محافظات

لكل اسم حكاية.. بدهل ببني سويف أكبر قرية مصدرة للنباتات الطبية والعطرية ومسقط رأس أول سيدة نائبا للشعب بالمحافظة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
بدهل
بدهل
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محمد عبد الحليم
قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا، محافظة بني سويف وهى من اولى قرى سمسطا تصديرا للنباتات الطبية والعطرية وهي تعتبر ثلاث قرى يحيطها نزلة سعيد ويحيطها العساكرة.

كما أن بها عددا غير قليل من العلماء والأطباء ورجال الأعمال والقيادات في شتى المجالات منهم علي سبيل المثال لا الحصر المرحوم محمد أنور على معوض أمين عام جامعة القاهرة سابقا وهو من مواليد قرية بدهل عام 1915 وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة فؤاد الأول، اللواء عبدالرحيم القناوي مساعد وزير الداخلية للأمن العام ، النائب انور علي معوض عضو مجلس الشعب الأسبق عام 2005 حتى 2010.

أما عن السيدات فتاتي الحاجة زينب عبدالحميد الشيخ بنت بدهل وشهرتها "زوزو الشيخ " رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات ببني سويف في قائمة السيدات كأول سيدة على مستوى المحافظة عضوا بمجلس الشعب وغيرهن من الشخصيات التي تقلدت مناصب ولا يسع المجال لذكرها.

قرية بدهل لا تزال متربعة على عرش زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية على مستوى الجمهورية، فهي تعد أكبر منطقة لزراعة النباتات الطبية والعطرية على مستوى الجمهورية، وتقوم بتصدير 700 طن من النباتات الطبية والعطرية سنويًا لدول الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور بجانب قرية «منشأة أبو مليح» التى تشاركها فى هذا النوع من الزراعات .

كما تشتهر القرية بزراعة النعناع والبقدونس والشيح بالإضافة إلى أن قرى بني حلة، وبدهل عموما متخصصة في هذه الزراعة وتوفير فرص عمل للشباب.
لكل اسم حكاية.. بدهل ببني سويف أكبر قرية مصدرة للنباتات الطبية والعطرية ومسقط رأس أول سيدة نائبا للشعب بالمحافظة
لكل اسم حكاية.. بدهل ببني سويف أكبر قرية مصدرة للنباتات الطبية والعطرية ومسقط رأس أول سيدة نائبا للشعب بالمحافظة
لكل اسم حكاية.. بدهل ببني سويف أكبر قرية مصدرة للنباتات الطبية والعطرية ومسقط رأس أول سيدة نائبا للشعب بالمحافظة
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