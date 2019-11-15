إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة للطلاب.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لغرس الثقافة والوعي في عقول الأجيال الجديدة.. ومطالب بتدريب المدرسين في الخارج لاكتساب الخبرات

سياحة البرلمان يطالب بتعاون الوزارات لجذب شريحة أكبر من السائحين

تعليم البرلمان: إدراج مادة أخلاقيات السياحة جيدة في حالة واحدة

برلماني يطالب بإدراج مادة اخلاقيات السياحة ضمن المجموع





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إنه سيتم إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين، موضحا أنه سيتم تفعيل مسابقة "سفير السياحة" فى المدارس لتشجيع الطلاب.وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى.ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، "إن قطاع السياحة ليس باب رزق فقط وإنما هو سمعة مصر فى الخارج".وأشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين.وقال "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي لأي دولة، ولذلك يجب الاهتمام به ووضع على طاولة الرئاسة لما له من دور مهم في زيادة العوائد الاقتصادية على الدولة.وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة من أجل جذب السائحين إلى مصر من خلال تحسين البنية التحتية والزيارات العديدة التي قام بها خلال الفترة الماضية بهدف الود وتحسين العلاقات فضلا عن التجهيزات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية لتوفير الراحة واجود الخدمات للسائح.وطالب النائب بضرورة تكثيف الجهود من جانب جميع الوزارات من أجل السير على خطى الرئيس مما ينتج عنه جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة.وفي المقابل، أيد محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين، مطالبًا بضرورة ضمها للمواد المجموع ومعاملتها معاملة باقي المواد الاخري.وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة إلى مناخها المعتدل طوال العام، موضحًا أن هناك دولا لا تمتلك ربع هذه الإمكانات ولكن تحقق أرباحا من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.وأكد النائب ضرورة إرسال مدرسين للخارج حتى يحصلون على خبرات في تدريب مادة السياحة لرفع الوعي لدى الطلاب وتخريج جيل واعد قادر على التعامل مع السائح مما يحقق عوائد من السياحة بشكل كبير من خلال عودة السياحة مرة أخرى لمجدها.كما قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن قرار إدراج مادة اخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديد لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين، إيجابي في حالة تطبيق هذه المادة كنشاط فقط وليس مادة مستقلة بذاتها تضاف إلى المجموع.وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مادة أخلاقيات السياحة ليست مادة أساسية في المراحل التعليمية سواء كانت في الإعدادية أو الثانوية أو الابتدائية بل إنها مادة أساسية في الكليات المتخصصة في هذا المجال مثل كلية آثار وغيرها، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بتوضيح فكرة إدراج هذه المادة ضمن المناهج الدراسية بشكل مفصل.وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن فكرة المادة جيدة جدًا فهي تقوم على بناء الإنسان المصري لغرس مبادئ أساسية حول أهمية السياحة في مصر وكيفية التعامل مع السائح الذي يعتبر عنصرا مهما لزيادة الاقتصاد المصري.