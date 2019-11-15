لو ظهرتلك حسنة.. أعراض سرطان الجلد

تبدأ الخلايا المسئولة عن صبغة الجلد في النمو بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى ظهور الشامات أو ما يُعرف باسم الحسنات وهي عبارة عن تشكل بقع بنية على الجلد.



ووفقًا لموقع powerofpositivity، تعتبر هذه أعراض ظهور سرطان الجلد ومن الممكن أن تحدث على الوجه والصدر والساقين ومنطقة العين والفم والأعضاء التناسلية.



وأكدت الدراسات أن هذا النوع من السرطان يمكن أن يتطور في أجزاء من الجسم لا يتوقعها معظم الناس أبدًا، ويصيب المرض النساء أكثر من الرجال.



وتشعر المرأة بالقلق من الإصابة بسرطان الجلد لذلك يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة، وتجنب الأشعة الفوق البنفسجية الموجودة في صالونات الدباغة.