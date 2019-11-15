التصالح مع مخالفات البناء.. الإيقاف والتحويل للتحقيق للمكاتب الاستشارية المخالفة.. صور

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، لمتابعة عمل اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لفحص ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء.



تناول الاجتماع كل ما يدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة وما يتم عمله في إطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الانشائية للمباني المخالفة.



وأكد ضاحي أثناء اللقاء، أن النقابة العامة لم ولن تسمح بأي تجاوز أو خلل من قبل القائمين على هذا العمل، لافتا إلى أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل علي القانون في إطار دورها المنوط به وفي إطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، مشيرا إلى أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار.



وشدد نقيب المهندسين علي عمل المكاتب الاستشارية التي تعد تقارير التصالح، مؤكدًا أن النقابة سوف تتخذ إجراءات فورية ضد أي مكتب يثبت أنه أعد تقرير به أي خلل أو مخالفة، لافتا إلى أنه سوف يتم عمل فحص فوري لهذا المكتب ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة، معلقًا: "أرواح المواطنين أمانة في عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة".



في سياق متصل، التقى وفد من النقابة العامة للمهندسين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة كل ما يدور حول قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها.

