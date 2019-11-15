مدير أمن الغربية يوجه بنقل مصابي انقلاب الأتوبيس ويطمئن على صحتهم بطوارئ طنطا.. صور

انتقل اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم الجمعة، إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي بطريق طنطا – المحلة أمام قرية الرجدية كما وجه بتخصيص سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين بطوارئ مستشفيات طنطا الجامعية لإسعافهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.



كما تواصل مدير الأمن مع محافظ الغربية اللواء هشام السعيد ورئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع لنقل صور حية من موقع الحادث الكارثي بسبب انفجار أحد إطارات الكاوتشوك الأمامي مما أدي إلى مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين.



وزار مدير الأمن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية للاطمئنان على حالات المصابين للحادث، حيث تبين مصرع سيدة تدعي ليلي محمد أحمد 67 سنة ربة منزل مقيمة بأول طنطا وشخص آخر فى العقد الرابع من عمره "لا يحمل تحقيق شخصية وجار التعرف عليه.



وجاء أسماء المصابين كل من السائق وليد السيد قطب وريهام أحمد الدسوقي ومحمد أشرف المهدي ووداد رجب السيد وفاطمة محمد عويس وسعد أحمد سعد ورحمة أحمد إبراهيم وايه إبراهيم إبراهيم وروان حامد عطا وايه سعد عبد الله ولطفي السيد ابو الحسن وايمان محمد العشري بالإضافة إلى مجهولين آخرين لم يتعرف على أسمائهم.



ومن جانبه أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور حسن التطاوي بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.



كان في استقبال المصابين الدكتور حسن التطاوي المشرف العام علي المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف العام علي مستشفي الطوارئ، والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ، والدكتور محمود سليم مدير مستشفي أمراض الباطنة، وتم توفير كافة الاحتياطات اللازمة لإسعاف المصابين وتقديم كامل الرعاية لهم.



وقال "سلام" إنه تم تشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة وعمل الإسعافات اللازمة، حيث تم خروج حالتين بعد استشفائها، وتم تسكين باقي الحالات بأقسام المستشفي المختلفة لتلقي العلاج اللازم.

