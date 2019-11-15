عن دورها في شقة فيصل.. مهرجان الحياة للدراما يكرم منة عرفة

كرم مهرجان " الحياة للدراما" الذي أقيم بأحد فنادق مدينة بورسعيد، منة عرفة، عن دورها في مسلسل "شقة فيصل" الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة mbc.



حضر الحفل عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وتم تكريم الفنانين نضال الشافعي وعصام كاريكا وشريف باهر وأحمد رفعت والفنانة ريم البارودي وفاطمة الناصر والكابتن كرم جابر والشيف حسن.



"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، وائل نور، صلاح عبدالله، نسرين آمين، منة عرفة، ندى موسى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.