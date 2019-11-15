بعد مصرع 7.. ضحية جديدة في حريق خط أنابيب عزبة المواسير

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا حريق عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعد وفاة "علاء.ع" 20 عامًا، أحد المصابين بقسم الحروق بمستشفي كفر الدوار العام، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بأنحاء الجسم من الدرجة الأولي والثانية، ليرتفع إجمالي ضحايا الحادث لـ 8 قتلي حتي الآن و15 مصابًا.



كانت منطقة عزبة المواسير، بمركز شرطة إيتاي البارود شهدت، أمس الأول، تسرّب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ما نتج عنه حريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.



أسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، تم التعرف على شخصين منهم، وجار التعرف على الآخرين بمعرفة رجال الطب الشرعي، بينما أصيب 16 آخرين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم.