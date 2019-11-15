ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد مصرع 7.. ضحية جديدة في حريق خط أنابيب عزبة المواسير

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:20 م
حريق آيتاي البارود
حريق آيتاي البارود
Advertisements
جمالات الدمنهوري
ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا حريق عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعد وفاة "علاء.ع" 20 عامًا، أحد المصابين بقسم الحروق بمستشفي كفر الدوار العام، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بأنحاء الجسم من الدرجة الأولي والثانية، ليرتفع إجمالي ضحايا الحادث لـ 8 قتلي حتي الآن و15 مصابًا.

كانت منطقة عزبة المواسير، بمركز شرطة إيتاي البارود شهدت، أمس الأول، تسرّب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ما نتج عنه حريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.

أسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، تم التعرف على شخصين منهم، وجار التعرف على الآخرين بمعرفة رجال الطب الشرعي، بينما أصيب 16 آخرين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار خط البترول.. 5 سيارات إسعاف تشارك في نقل ضحايا حريق البحيرة.. صور

النيابة العامة تعاين جثث ضحايا حريق المواسير وتسأل المصابين

ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة

بعد مصرع 7 أشخاص.. لحام خط نقل بترول إيتاي البارود

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من هاني شاكر إلى محمد منير

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقناة الناقلة

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

عمرو يوسف مطلوب على جوجل بسبب كندة علوش .. تفاصيل

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لنصف نهائى أمم إفريقيا.. صور