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مرأة

تناولي حفنة يوميا.. نوع من المكسرات يحمي من سرطان الثدي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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رشا عوني
تخشى النساء الإصابة بسرطان الثدي الذي انتشر بشكل واسع مؤخرا ويعود بنسبة كبيرة إلى القيام ببعض العادات الضارة التي نفعلها يوميا دون أن نكون على دراية لخطورتها ومدى احتمالية الإصابة بسرطان الثدي .

ونصح موقع thehealthy بتناول حفنة من الجوز يوميا لما له من قدرة هائلة على مكافحة نمو خلايا السرطان .

وأجريت دراسة بجامعة مارشال في هنتنغتون ، فيرجينيا، أن تناول الجوز تحديدا بشكل يومي يقلل من نمو أورام السرطان حيث أجريت التجربة على مجموعة من الفئران التي تناولت الجوز كانت تعاني من أورام أقل من تلك التي لم تأكل المكسرات.

وأكدت نتائج الدراسة أن الجوز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة عالية الجودة من المكسرات الأخرى.
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