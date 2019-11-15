شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور

شهدت مدينة طوخ حادثا مأساويا حيث لقيت "رحمة . ح" طالبة الصف الثالث الإعدادي مصرعها إثر اصطدامها بقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.



رحمة خرجت من مدرستها متوجهة إلى منزلها وأثناء عبورها السكة الحديد اصطدم بها أحد القطارات لتلقى مصرعها فى الحال.



بداية الواقعة عندما فوجئ أحد المواطنين باصطدام القطار بأحد الأشخاص وبالتحديد أمام المركز الطبى بالمدينة وهرع الأهالى ليجدوا جثة طالبة ملقاة بجوار رصيف السكة الحديد وبجوار جثتها حقيبة المدرسة وحذائها وتم نقل الجثة إلى المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بوفاة ر.ح طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدينة طوخ إثر حادث تصادم أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ.



وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.