ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة طوخ حادثا مأساويا حيث لقيت "رحمة . ح" طالبة الصف الثالث الإعدادي مصرعها إثر اصطدامها بقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

رحمة خرجت من مدرستها متوجهة إلى منزلها وأثناء عبورها السكة الحديد اصطدم بها أحد القطارات لتلقى مصرعها فى الحال.

بداية الواقعة عندما فوجئ أحد المواطنين باصطدام القطار بأحد الأشخاص وبالتحديد أمام المركز الطبى بالمدينة وهرع الأهالى ليجدوا جثة طالبة ملقاة بجوار رصيف السكة الحديد وبجوار جثتها حقيبة المدرسة وحذائها وتم نقل الجثة إلى المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بوفاة ر.ح طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدينة طوخ إثر حادث تصادم أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ.

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور
شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور
شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعابر العشوائية تحصد أرواح المواطنين بالبحيرة .. الأهالي : بقت عادة كل أسبوع.. والمحافظة تغلق المتواجد على شريط السكة الحديد والطرق

أثناء مرورها المزلقان.. قطار يدهس ربة منزل بالمنوفية

صدمها القطار.. مصرع طالبة أثناء عبور السكة الحديد بطوخ

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

من المالديف.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة

منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لنصف نهائى أمم إفريقيا.. صور

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفل عالمي في الرياض.. فيديو وصور