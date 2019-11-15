باب للشر يصعب إغلاقه.. نهى عنه رسول الله واستهان به الكثيرون

قال الشيخ الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك فعل شائع بين الناس مؤخرًا، حذرت منه ونهت عنه نصوص الكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- باعتباره أحد طبائع الجاهلية.



وأوضح الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه لم يأت التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم، وأنه ضرب من الطبائع الجاهلية التي لا تستوي مع مكارم الإسلام ومصالحه، فقد قال الله جل شأنه: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ» الآية 26 من سورة الفتح.



وأضاف الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم أنه إذا كان التعصب مذموما في الشريعة الغراء، فإنه يدخل في حكمه كل وسيلة تذكيه، سواء كانت على صورة أفراد أو هيئات أو جماعات أو نوادي، وسواء كان نثرًا أو شعرًا أو شعار، فإن ما حرمت غايته حرمت وسيلته، وإذا أحسن ضبط الوسائل فلن توصل إلى غايات مذمومة، والمرء العاقل يدرك أن التعصب ضرب من الكبر والاستعلاء وادعاء الكمال، والحقيقة أن للمتعصب عورات وللناس ألسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» رواه أحمد وغيره.



وأكد الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم أنه قد اتفق المسلمون جميعا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق نسبا ودينا ورسالة‏،وأعظمُهم جاهًا عندَ الله، لا جاهَ لمخلوق أعظمُ من جاهه، ولا شفاعةَ أعظمُ من شفاعته، فلم يتعصب لذلك، ولم يبغ به على أحد، بل هو القائل: “أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر، وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر، وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر، ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ” رواه ابن ماجة وأصله في الصحيحين.



وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم بما أرشد به أمته وبدأهم فيه بنفسه ليقتدوا به وفيه الأسوة والقدوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» رواه البخاري.



وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: وحاصل الأمر عباد الله أن التعصب باب شر على العباد، وإذا فتح تعسر إغلاقه، وهو مذموم غير محمود، وإن كان المرء لابد فاعلا فليكن تعصبه لمكارم الأخلاق، وجميل الخصال والعض عليها بالنواجذ، فذلكم التعصب الذي لا يذم، والتمسك الذي يغبط عليه صاحبه، والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.

