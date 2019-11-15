أمطار الخير شريان الحياة لـ بدو مطروح.. تمويل أوروبي للتوسع الزراعي.. زيادة إنشاء الآبار لتجميع المياه والاستفادة منها

أمطار الخير شريان الحياة عند بدو مطروح

التوسع في إنشاء الآبار لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها

تمويل أوروبي للتوسع الزراعي وإنشاء الآبار ودعم الثروة الحيوانية بمدن مرسي مطروح وبراني والنجيلة





تمثل مياه الأمطار عند بدو مطروح الأمل وشريان الحياة الحقيقي، خاصة لقاطني المناطق الصحراوية وهي بديل لمياه النيل خاصة في مدن المحافظة الغربية السلوم وبراني والنجيلة لذلك فهم يطلقون عليها أمطار الخير.فالأمطار تمثل لقاطني المناطق الصحراوية أهمية كبيرة لتعدد أغراض استخدامها سواء في الشرب أو الزراعة أو الثروة الحيوانية من خلال الرعي.كما تعد الأمطار، مصدر ملء الآبار نظرا لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياه الآبار عن مياه نهر النيل لاعتقادهم بأن نظافة الآبار تفوق مياه النيل وقيامهم بعمليات النظافة بأنفسهم لتملأ الآبار عن طريق مياه الأمطار فيعيشون عليها طوال العام.ويعد التوسع في إنشاء الآبار الجوفية إحدى أهم الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها، والاستفادة من هذه المياه في استصلاح أراضٍ جديدة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمطروح.وجرت العادة عن بدو صحراء مطروح بناء الخزانات الأرضية في قلب الصحراء المملوءة بمياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة والشرب واحتياجاتهم الأخرى.وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، علي الاهتمام بحفر الآبار للاستفادة من مياه الأمطار لخدمة المواطنين مع تقديم الدعم للمشروعات التي تعمل علي التوسع في إنشاء الآبار والرقعة الزراعية.وأضاف أنه يتم تذليل العقبات وتيسير تنفيذ المشروعات، حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لتعم الفائدة علي المزارعين وتحسين احوالهم المعيشية مما ينعكس على الأداء الاقتصادي للمحافظة بشكل عام.وأكد حسين السنيني منسق المشروعات التنموية بالمحافظة، أن مشروع "حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة، تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة بمطروح ومنظمة اكساد، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية يجرى تنفيذه بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبراني فى الفترة من أبريل 2017 وحتى فبراير 2020 ولمدة 3 سنوات.وأضاف أن المشروع منذ انطلاقه وحتى الان استهدف تنفيذ عدة أنشطة منها دعم المزارعين بتقاوي محسنة من الشعير وتوزيع 1054 شيكارة تقاوى شعير ل 527 مزارع، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حقول إرشادية وتوزيع 5 رؤوس ماعز وأعلاف ل 50 من السيدات المعيلات وتنفيذ 50 حديقة منزلية خضراوات للسيدات، وانشاء 27 مزرعة زيتون نموذجية وبئر لجمع مياه الأمطار وتنفيذ 275 بئر نشو لجمع الأمطار وجار الوصول للمستهدف 320 بئرا وصيانة 20 بئر رومانى وإعادة تأهيل 100 مزرعة تين وزيتون.وأشار إلى أنه يتم العمل على تحسين سلالات الأغنام خاصة البرقي والماعز المحلي، من خلال خلطه بالماعز الدمشقي، وتحسين المراعي الطبيعية من خلال زراعة نباتات مراعى، بتوزيع 6000 شتلة قطف وتين شوكي املس، وتوزيع الأدوية البيطرية على 154 مربى.