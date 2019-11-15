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رياضة

عبد الرحمن مجدي: طموحنا التتويج ببطولة أفريقيا والتألق في الأولمبياد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:30 م
عبد الرحمن مجدى،
عبد الرحمن مجدى، لاعب المنتخب المصري الأوليمبي،
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ا ش ا
أعرب عبد الرحمن مجدى، لاعب المنتخب المصري الأوليمبي، عن سعادته بالفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 23 عاما).

وقال عبد الرحمن مجدى في تصريحات اليوم الجمعة : "لم نقدم أي شيء حتى الآن. ونتطلع للتتويج بالبطولة الأفريقية والسعي للتواجد والتألق بدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو".

وأضاف عبد الرحمن مجدى، الذي شارك أساسيا أمام الكاميرون أمس وواصل أداءه المميز مع المنتخب الأوليمبي بعد تألقه بالمواجهتين الماضيتين أمام غانا ومالي، "نحن سعداء بإشادة الجماهير ونتمنى رسم البسمة على وجوههم باستمرار وأتمنى عودتي مجددا لصفوف المنتخب الأول".
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