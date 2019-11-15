اخبار الرياضة | محمود علاء يقترب من اتحاد جدة.. ماذا يفعل فايلر في التتش.. وآخر ظهور لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تقسيم اللاعبين إلى قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء الجميع صلاة الجمعة.وصل أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة السعودي لى القاهرة، للدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، حول مدافعه الدولي محمود علاء.حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي، خلال الساعات الماضية.علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على تجهيز الحكام تمهيدا للدفع بهم فى إدارة مباريات الدورى الممتاز بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.استبعد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، اللاعب رياض محرز من قائمة محاربو الصحراء لمواجهة بتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من التصفيات المؤهلة غلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورا له برفقة بعض الأطفال المشجعين للريدز، على حسابه الرسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.خضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لفحوصات طبية دقيقة في العاصمة الفرنسية باريس علي منطقة العمود الفقري.أثار قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر بتغطية ملعب استاد التتش من جميع الجهات حالة من الاستياء داخل قطاعات كبيرة وعلي رأسها أعضاء الجمعية العمومية التي كانت تحرص على متابعة التدريبات داخل القلعة الحمراء، ولم يتوقف المدرب الجديد كثيرًا أمام حالة الرفض وأصر علي إكمال مشروع حتى تم الانتهاء منه خلال فترة معسكر الإمارات، وخلال رده علي إدارة النادي قال فايلر.. أن ما يحدث في التتش غير موجود في أي مكان بالعالم.. كيف يحفظ لاعبيه فكره التدريبي علنًا وبهذا الشكل".