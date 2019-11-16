اللصيمة والشاي.. سهرة سيناوية تأسر القلوب على شواطئ العريش

تعتبر شواطئ وسط مدينة العريش شمال سيناء، الأكثر إقبالا فى المناسبات العامة والاجازات، وتعد ملتقي الأسر لقضاء يوم ممتع.



تنتقل عشرات الأسر في أيام الأجازات لقضاء ساعات ممتعة علي شاطئ البحر بالعريش للاستمتاع بهواء البحر وهدوء الشاطئ.



يقول أمير يوسف من أهالي العريش، أن عشرات الأسر تفترش الأرض، في محاولة للاحتفاظ بالخصوصية لكل أسرة لتتناول ما لذ وطاب والبعض يقوم بإشعال النار لإعداد كوب من الشاي.



ويفضل الشباب الجلسات البدوية المنتشرة علي الشاطئ بدلا من الجلوس علي الكراسي لقضاء ساعات ممتعة طوال الليل للعودة إلي منازلهم قبل بدء ساعات الحظر ليقضي سهرة شعبية بعيدا عن صخب الحياة العصرية.



كما فرضت الظروف التي تعيشها المحافظة علي الأسر في العريش الخروج الي الشاطئ بديلا عن عدم وجود سينما او مسرح او فرق للفنون الشعبية علي الشاطيء لامتاع مرتادي من داخل المحافظة وخارجها .



وقال محمد أسامة من سكان العريش:" أنا وزملائي نقضي سهره ممتعة علي الساحل ونقوم بتجهيز أكلة اللصيمة التي تشتهر بها سيناء، كي تستريح معها الأعصاب والخروج من الروتين اليومي الممل لنجدد نشاطنا في العمل باقي أيام الأسبوع".



وأضاف عبد الحميد السباعي انه يقضي ساعات مع افراد اسرته لتخفيف الضغط اليومي في البيت والعمل والشعور بتجديد الحياة وكسر الروتين اليومي، وأشار الي ان الخدمة ذاتيه علي الشاطئ لعدم وجود مصطافين من المحافظات الأخرى مع الاعتماد علي الكافتريات المنتشرة بطول الكورنيش.



وتقول ام محمد أنها تحرص علي اصطحاب أسرتها إلي الشاطئ مساء كل يوم خميس وطوال يوم الجمعة لقضاء أوقات الليل بالقرب الشاطئ، بحثا عن الهدوء بعيدا عن الضجيج، باعتبار ان ساحل العريش مكان آمن بالنسبة للأسر لقضاء سهرة يجلسون خلالها على الرمال ومعهم أدوات الشاي والقهوة وأطعمة وجبات جاهزة.