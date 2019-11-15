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رياضة

حرس الحدود يواجه الزمالك وديا استعدادا للدوري المصري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:26 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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كتب إسلام عوده
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مع الزمالك يوم الإثنين المقبل وديا على ملعب الأخير فى ميت عقبة ضمن استعدادات الفريق لإستئناف الدورى المصري.

وكان حرس الحدود قد خاض مؤخرا 3 مباريات ودية أمام الاتحاد الليبي ومنتخب السويس وانبى انتهت بفوزه على الأول والثانى بنتيجة واحدة هى ١/٢ وتعادل مع الفريق البترولى سلبيا.

وصرح محمد حليم المدرب العام لفريق حرس الحدود أن الجهاز الفنى ركز خلال المباريات على إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين لزيادة الانسجام وكذلك علاج الأخطاء التي ظهرت فى مباريات الدورى.

وأضاف محمد حليم المدرب العام لفريق حرس الحدود أن الثنائى محمد الشيمى وتاحا المصابين اقتربا من العوده للملاعب ولم يتبقَ سوى على الزهدى الذى يجرى عملية تثبيت فقرات.

ويحتل الفريق العسكري المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.
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