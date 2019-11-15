أحمد قمر يطير إلى الجزائر من أجل تذكرة طوكيو

غادر اليوم الرامي الأوليمبي أحمد قمر القاهرة متوجها إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2019.



تعد هذه التصفيات في منافسات البندقية (التراب) آخر مراحل التأهيل القاري إلى طوكيو ويسعى قمر من خلال اقتناص تذكرة طوكيو.



أشار قمر إلى أنه استعد جيدًا لهذه البطولة القوية التى ستشهد منافسة شديدة من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو.



وتوجَّه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وإلي المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني واعضاء مجلس الإدارة وإلي البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له وكان في وداعه فريق عمل روابط الرياضية.