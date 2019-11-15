طريقة التعامل مع تكييف سيارتك في فصل الشتاء لتفادي تلفه

يبتعد سائقو السيارات عن استخدام مكيف الهواء مع حلول فصل الشتاء، نظرا لعدم الحاجة إليه، فضلا عن صعوبة تشغيلة في ظل الأجواء الباردة.



ولكن خبراء في مجال السيارات والفنيين حذروا من خطورة إهمال التكييف وتركه لفترة طويلة دون استخدام، ما قد يتسبب في جفاف الخراطيم الخاصة بالتكييف وامتلائها والأتربة والرطوبة التي تصاحب بروائح كريهة، نتيجة لتحلل الفريون.



كما ينصح الفنيون بضرورة تشغيل مكيف الهواء خلال فصل الشتاء مره علي الأقل كل أسبوعين، لتفادي صدور الروائح الكريهة وتلف التكييف.