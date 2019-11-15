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محافظات

1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:34 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالب من حفظة القرآن
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ايمن محمد
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 180 طالبا وطالبة من حفظة القرآن بمختلف المراحل التعليمية من جميع مدن المحافظة إضافة إلى تكريم ثلاث منشدين.

وقرر محافظ جنوب سيناء مكافأة الطلاب الثلاث الذين فازوا في مسابقة القران الكريم بالمركز الأول بمكافاة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه وأيضا منح اثنين من الطلاب المبتهلين وهم محمد عبد الجليل وعبد الله عبد الجليل ومعاذ أبو شوشة ووائل محمد عبد العزيز ومحمد خيري مكافاة قدرها ١٠٠٠ جنيه لكل منهم.

كما كرم محافظ جنوب سيناء اثنين من الأئمة هما الشيخ الدكتور احمد وحيد الذي يجيد الخطابة باللغة الإنجليزية في المركز الإسلامي بشرم الشيخ والشيخ الدكتور محمد رجب السيد الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة ويخطب بها لتعريف السياح قيم وتعاليم الدين الإسلامي.

وقال المحافظ إنه حريص على تكريم حفظة القرآن بجميع المدن علي مستوي المحافظة تشجيعا لحفظ القرآن.
1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن
1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن
1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن
1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن
1000 جنيه مكافأة..محافظ جنوب سيناء يكرم 180 طالبا من حفظة القرآن
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