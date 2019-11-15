إعلان مدينتي أسوان ونوفي ساد الصربية عاصمتين للشباب الإفريقي والأوروبي

نظمت سفارة مصر لدى صربيا، بالتعاون مع بلدية نوفى ساد، مائدة مستديرة حول عاصمتى الشباب الأفريقية والأوروبية، حضرها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى وعمدة نوفى ساد "ميلوش فوشيفتس"، وممثلة منتدى شباب العالم "دينا هارونى" والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبى.



وأوضح سفير مصر لدى صربيا أن المائدة المستديرة شهدت توقيع محافظ أسوان على إعلان أسوان-نوفى ساد عاصمتى الشباب الإفريقية والأوروبية، بما يعزز من التعاون بين الشباب في القارتين، وهو ما يعد إقرارًا بدور مصر الريادى في تنظيم منتديات شباب العالم، وبالدور الذى اضطلعت به محافظة أسوان كعاصمة الشباب الأفريقية لعام 2019.



وأبرز عمرو الجويلى أن مشاركة أسوان كعاصمة الشباب الأفريقية فى المائدة المستديرة كانت فرصة استثنائية للترويج لدور مصر على صعيد الشباب، حيث حضرها أيضًا عُمد عواصم الشباب الأوروبية السابقة والمستقبلية، وهى "ثيسالونيكى"، و"كلوى نابكوا" و"ماريبور" و"براجا".



وأضاف سفير مصر لدى صربيا أنه تم بحث التعاون مع رابطة مدن الشباب الأوروبية التي ستضطلع نوفى ساد بأمانتها الفنية، بما يتيح فرصة التعاون المستقبلي المؤسسى مع تلك العواصم من خلال كل من منتدى شباب العالم ومحافظة أسوان. ونوه سفير مصر في بلجراد إلى أن نوفى ساد هي ثانى أكبر مدينة في صربيا وعاصمة إقليم "فويفودينا" المتمتع بالحكم الذاتي المعروف بإسهامه الاقتصادى النشط، بما يتيح أيضًا التعاون فيما بين رواد الأعمال من الشباب في البلدين.



وأردف سفير مصر لدى صربيا، أن تنظيم المائدة المستديرة حول الشباب الإفريقي والأوروبى جاء ليضيف بعدًا ثقافيًا هامًا للأنشطة التي نظمتها السفارة هذا العام لإبراز رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم أيضًا تنظيم أول مؤتمر أعمال حول التعاون الاقتصادى بين أفريقيا والبلقان في بلجراد، والمائدة المستديرة حول منتدى الاستثمار في أفريقيا شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.