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رياضة

قبل لقاء الليلة في تصفيات أمم أفريقيا | تونس وليبيا حبايب في نتائج الفوز

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:46 م
مباراة تونس وليبيا
مباراة تونس وليبيا
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يسرى غازى
يلتقى منتخب تونس نظيره منتخب ليبيا فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس على استاد الملعب الأولمبي برادس في إطار الجولة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويدير طاقم تحكيم مصري اللقاء الذي ضم كلا من: الدولي محمود البنا وثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب والدولى ابراهيم نور الدين حكما رابعا.

وتقابل المنتخبان في المواجهات الرسمية 11 مرة فاز نسور قرطاج 5 مرات ومثلها للمنتخب الليبي وتعادل وحيد فقط.

وخاض منتخب تونس وليبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 4 مباريات شهدت فوز كل منتخب مرتين وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التقيا في مباراة واحدة فاز بها منتخب ليبيا.

وشهدت تصفيات كأس العالم مواجهتين فازت تونس مرة والأخرى انتهت بالتعادل بين الطرفين فيما شهدت تصفيات دورة الالعاب الاولمبية خوض مباراتين فاز خلالها المنتخب التونسي مباراة والمنافس لقاء كما فى تصفيات دورة الألعاب الإفريقية شهدت مباراتين أيضا فاز كل منتخب فى مباراة.

يذكر أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله يستضيف فى نفس الموعد مباراة المغرب وموريتانيا التى تقام فى نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.
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