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فن

رامى صبرى ينشر صورة مع زوجته ويعلق: صديقتي شيري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:50 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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محمد بدران
نشر الفنان رامى صبرى، صورة تجمعه بزوجته شيرى، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلَّق رامى، على الصورة، قائلًا: "مع صديقتى وزوجتى شيرى، ولاقت الصورة إعجاب المئات من متابعيه". 

وتعاون رامي صبري، في ألبومه الأخير مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.
رامى صبرى ينشر صورة مع زوجته ويعلق: صديقتي شيري
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