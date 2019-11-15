سارة مجدى تكتب: حتصدم فيكوا امتي ؟

هو الخازوق امتي ؟



قفشت نفسك كام مرة بتقولها لنفسك ؟

طب قفشت نفسك كام مرة خايف تصدق إن الحاجة الحلوة اللي في ايدك دي حتفضل حلوة و موجودة سواء شغل / شخص / علاقة أي حاجة .. ؟



هو احنا بنخاف ليه ؟

هو التردد اللي جواك ده نابع من عدم الثقة بالنفس بانك تستاهل الحاجة الحلوة دي ولا تمسك منك بكل وحش حصلك عشان (متتصدمش) بالفقدان ؟



كلنا و أنا كمان بعترف بده قدام نفسي .. إن من كتر الوجع اللي حسيته من فقدان حد كان قريب في حياتي بحمي نفسي بتوقع "الخازوق “ .. و جييس واط؟ كان بيجيلي خازوق مش عشان توقعي صح .. لأ لأن للأسف ده قانون ربنا ..



قال اللهُ جلَّ وعلا : أنا عند ظنِّ عبدي بي إن ظنَّ خيرًا فله ، وإن ظنَّ شرًّا فله



مش هشرحها ..لأنك لو قريتها بقلبك حتوصلك و تفهمها …



زي ما أنا فاهمة احساس الخوف من الخذل ..لأني مريت به .. بس قدرت افهم إن الخوف مش هيمنعه يحصل .. ولا هيحميني .. ظني بالله وحده اللي هيحميني ..

مش مقالة عبثتية ولا فلسفية ولا بدعي أي مثالية.. بس ساعات عقلنا بيضحك علينا .. بيخلينا نصدق إن الخوف – أو سوء الظن بالناس – أو بالحجه الحلوة أي كانت ايه هي .. هي اسلم طريق لتقليل الوجع .. و أن توقع الأسوأ أحسن كتير من توقع الأحسن و ميحصلش ..

و في الاخر لما بتتوقع الأسوأ بتزعل انه بيحصل و بترتاح اللي هو أنا كنت عارف أهو ! أنا كنت شاكك أهو ..

في آية مرعبة .. وانا بستند في الموضوع ده بأيات و أحاديث مش لأي حاجة غير إن أي كان دينك قانون ربنا و ظنك فيه واحد و عشان مهما جبت حاجة تؤكد ده في علم النفس أو اتكلمت عن قانون الجذب مثلا .. كتير مش حياخده بجدية أو حيدخل قلبه زي كلام ربنا ..



﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.



يعني ايه الاية دي ؟ يعني لو عندك حاجة حلوة اوي ومبسوط بيها و حاسس قد ايه النعمة دي غالية و فجأة راحت أو اتغيرت عليك ..ده عشان حاجة واحدة بس .. ربنا خدها عشان دخل في قلبك خوف و شك .. حتي لو مجرد فكرة ..اللي جواك بيغير الواقع اللي انت عايشه .. اللي جواك من تسليم و إيمان و يقين بأن الحاجة دي من ربنا من غير أي شك ..هو اللي بيخليك محافظ علي نعمة ادهالك..

مش سهل تركز أنت من جوه بتفكر ازاي .. بس اقفش كام حاجة نفسك تغيرها .. و شوفها بشكل تاني .. شوفها بيسر و إن ربنا قادر يسخر الأمور لصالحك و يعيد ترتيب الأحداث..متشوفهاش بحرمان .. ولا إن ربنا سايبك.. مش هتخسر لو جربت تشوف الحاجات اللي نفسك فيها بنظرة تانية .. جرب مع نفسك و شوف ايه اللي هيحصل ..



و المرة ده احلي قصة أو تجربة عن تغيير ظنك بالله و بنفسك حنشرها المرة جاية !