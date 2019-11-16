النشاط البدني ومساعدة الآخرين أغربها | نصائح غير متوقعة للحفاظ على الصحة العقلية

إن التمتع بالصحة العقلية الجيدة يساعدك على العيش حياة سعيدة وصحية نسبيًا، كما يساعدك ذلك على إظهار المرونة والقدرة على مواجهة مشاكل الحياة.



وأكد موقع "health line" أنه يمكن أن تتأثر صحتك العقلية بعدة عوامل، بما في ذلك أحداث الحياة أو حتى علم الوراثة، لحسن الحظ هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على الصحة العقلية يمكن أن تشمل هذه:



• الحفاظ على الإيجابية في حياتك

• الحفاظ على النشاط البدني

• مساعدة الآخرين

• الحصول على قسط كاف من النوم

• تناول نظام غذائي صحي

• التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين تستمتع بقضاء الوقت معهم

• تشكيل واستخدام مهارات التأقلم الفعالة للتعامل مع مشاكلك



