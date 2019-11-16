ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

النشاط البدني ومساعدة الآخرين أغربها | نصائح غير متوقعة للحفاظ على الصحة العقلية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
الصحة العقلية
الصحة العقلية
Advertisements
رضوى حسام
إن التمتع بالصحة العقلية الجيدة يساعدك على العيش حياة سعيدة وصحية نسبيًا، كما يساعدك ذلك على إظهار المرونة والقدرة على مواجهة مشاكل الحياة.

وأكد موقع "health line" أنه يمكن أن تتأثر صحتك العقلية بعدة عوامل، بما في ذلك أحداث الحياة أو حتى علم الوراثة، لحسن الحظ هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على الصحة العقلية يمكن أن تشمل هذه:

• الحفاظ على الإيجابية في حياتك
• الحفاظ على النشاط البدني
• مساعدة الآخرين
• الحصول على قسط كاف من النوم
• تناول نظام غذائي صحي
• التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين تستمتع بقضاء الوقت معهم
• تشكيل واستخدام مهارات التأقلم الفعالة للتعامل مع مشاكلك

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟

بعد التسبب في وفاة الطالبة شهد أحمد.. معلومات قد لا تعرفها عن الوسواس القهرى

طرق بسيطة للتخلص من خراج الجلد بسرعة

4 أشياء مهمة.. لا تخرجيها من حقيبتك في فصل الشتاء

بعد إصابة رامي جمال.. تعرف على طرق علاج البهاق

اكتشفي ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيضة مسلوقة يوميًا

ترشيحاتنا

الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري المصري

أسعار رينو اليوم في مصر

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة

رغم قصف غزة.. ميسي في إسرائيل لهذا السبب

بعد انتشار خبر إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.. وزير التعليم يعلق

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال يقع فيها الكثيرون تجلب الفقر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور