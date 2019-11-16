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مرأة

وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان في دقائق

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:01 م
وصفة سحرية لتبييض
وصفة سحرية لتبييض الاسنان
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رضوى حسام
ترغب كل الفتيات في الظهور بأجمل إطلالة، لذلك تهتم بأسنانهن لتكون ناصعة البياض، لأنها من سمات الوجه الجميل، فهي تمنح الجاذبية وابتسامة جميلة.

ولم يعد تبييض الأسنان يحتاج إلى صرف مبالغ باهظة أو بذ جهد كبير، حيث كشف موقع "health line" عن وصفة سحرية تعمل على تبييض الأسنان في دقائق.

مكونات وصفة تبييض الأسنان:

- عصير ليمونتين
- ملعقة ملح

طريقة تبييض الأسنان:

خلط المكونات جيدا، ثم غمس فرشاة أسنان في الخلطة، والقيام بفرك أسنانك عدة مرات بالفرشاة، ثم المضمضة بالماء الدافئ، وغسل الأسنان بالمعجون والفرشاة.
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