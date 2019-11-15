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الليلة.. انطلاق فعاليات أسبوع الموضة العالمى فى دبى

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:47 م
الليلة عرض ازياء
الليلة عرض ازياء بدبي
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اسماء محمد
تنطلق اليوم فى مدينة «دبى» العربية فعاليات أسبوع الموضة العالمى الذى تستمر أعماله لمدة 3 أيام.

يشارك فى فعاليات اليوم 9 مصممين أزياء عالميين من الامارات وتايون وبلجيكا وإيران وفلسطين والأردن والفلبين وفرنسا والجزائر على أن يكون لكل مصمم 20 دقيقة يقدم خلالها العرض الخاص به باستثناء المصممة الإماراتية العالمية منى المنصورى التى خصص المشرفون على تنظيم الفعاليات 30 دقيقة للعرض الخاص بها.

وتقرر أن يكون افتتاح فعاليات الأسبوع بعرض أزياء المصممة الإماراتية العالمية منى المنصورى التى أبدت سعادتها باختيارها لتكون صاحبة الظهور الأول على مسرح العرض بمجموعتها الجديدة تقديرا لمسيرتها الكبيرة فى عالم الموضة والأزياء.

وقالت منى المنصورى إن عرض الأزياء الخاص بها سيحضره مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمصممين ونجوم السوشيال ميديا من داخل وخارج الإمارات منهم مريم حسين وعارف الخاجة وعباس فرض الله والسوبر موديل توتا والمصممة الفرنسية نتالى بجانب مصممين من أبوظبى وسيدات أعمال من الإمارات والمطربة الهندية سونيا والمطربة عايدة خالد نجمة ارب ايدول.

وأضافت «المنصورى» أن المطربة عايدة خالد ستقوم بتقديم فرقة فنية خاصة يتم بها فتح ستار المسرح عن عرض الأزياء الخاص بها والذى سيتضمن تقديم «كوليكشن » جديد يتضمن أبرز خطوط الموضة لعام 2020، مشيرة إلى أن أسابيع ومهرجانات الموضة التى يشارك فيها عدد كبير من بلدان مختلفة تكون فرصة جيدة لتبادل الرؤي والثقافات والاطلاع على كل جديد وأحدث ما توصلت إليه أبداعات عقول وأنامل المصممين وفى نفس الوقت يكون مردود ذلك جيدا على المتابعين والحضور وكل المهتمين بمجال الموضة والأزياء حول العالم.
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