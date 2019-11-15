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سيارات

لامبورجيني وتسلا | اختبار تصادم لأغلى 10 سيارات في العالم .. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:25 م
اختبار تصادم أغلى
اختبار تصادم أغلى 10 سيارات في العالم..لامبورجيني وتسلا
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خالد محيي الدين
تتنافس الشركات المصنعة للسيارات في تطوير أنظمة الأمان بشكل كبير، ويظهر ذلك بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للسيارات الفارهة، حيث ترتفع قيمة تلك السيارات بشكل سنوي بسبب التطوير القائم على تعديل وإضافة أنظمة الأمان.

في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي اختبار التصادم الخاص بأغلى 10 سيارات في العالم وأكثرها رفاهية.

-حصلت دودج تشالنجر "dodge challenger" على تقييم 4/5 نجوم في إختبار التصادم الخاص بالأمان.

- وتقدمت شيفرولية كمارو"chevrolet camaro" بـ تقييم 4,5/5 نجوم في إختبار التصادم.

- وانخفضت عنهم فورد موستنج "ford mustang" بتقييم 3/5 نجوم في اختبارات الأمان.

-تيسلا موديل إس " tesla model s" حصلت علي التقييم الأعلى عالميا بـ 5/5 نجوم في اختبار التصادم الخاص بالأمان.

-وقد حصلت مرسيدس أس أي أس اه ام جي "mercedes sls amg" علي تقييم 4,5/5 في اختبار التصادم.

-كوينيجسيج سي سي أكس "koenigsegg ccx" تحصل على تقييم منخفض بقرائنها يصل لـ3/5 نجوم في إختبار الأمان.

-لامبورجيني مورسيلاجو "lamborghini murcielago" حصلت على تقييم 3/5 نجوم في اختبار التصادم الخاص بالأمان.

-ماكلارين اف 1 "mclaren f1" تقدمت بـ 4,5/5 نجوم في إختبار التصادم.

-pagani huayra حصلت علي تقييم 3,5/5 في اختبارات الأمان.

-koenigsegg regera حصلت على تقييم مشابة 3,5/5 نجوم في اختبارات الأمان.
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