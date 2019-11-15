من العشوائيات لـ ألمانيا .. قصة نجاح تسطرها الست المصرية في الأسمرات

الأسمرات ليست مبانى جميلة فقط ، وليست وحدات سكنية لنقل أسر العشوائيات ولكنها مشروع كامل لبناء الإنسان المصري ثقافيا وفنيا وتكنولوجيا.



إذا أتيحت لك الفرصة لتتجول في حي الاسمرات ، ستجد بقعة من نور تضئ الحي الهادئ المتحضر ، إنهن مجموعة من الفتيات ينسجن بخطوط من نور قصة نجاح جديدة تنضم بكل فخر لقائمة النجاحات المصرية.



هذا المصنع في قلب الحي الجديد لإنتاج الملابس تعمل فيه فتيات الاسمرات المبدعات الواتي ينتجن افخر انواع الملابس، ليس هذا فقط ، ولكن يتم تصدير الإنتاج الى ألمانيا.



ويعد هذا التحول الرهيب نتاج لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حين اتخذ قرار إنشاء حى الأسمرات ونقل ما يقرب من 11 ألف أسرة من سكان العشوانيات اليه .



لم يكن الهدف فقط نقلهم الى مساكن جديدة ، بل بناء حياة جديدة ، بناء مواطن جديد ، الهدف ليس فقط بناء المكان ، بل بناء الإنسان.



جدير بالذكر أن مشروع الأسمرات 1 و 2 يضم 11 ألف وحدة سكنية تم تسكينها بالكامل ، بينما تضم المرحلة الثالثة 7400 وحدة سكنية.

