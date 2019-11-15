ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب تكة لـ ناصيف زيتون يحصد 47.7 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:12 م
تكة - ناصيف زيتون
تكة - ناصيف زيتون
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية «تكة» للفنان السوري ناصيف زيتون 47 مليونا و754 ألف مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

أغنية "تكة" للفنان السوري ناصيف زيتون، من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها الفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة:

راح يوقف قلبي
دخيلك يا ربي
وشو حلوة عينيها
بضحكه
بتنسيني همي
وعم تمشي بدمي
وراح موت عليها...

يشار إلى أن الفنان السوري ناصيف زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو مصطفى يحصد 3.3 مليون مشاهدة بـ لعبت مع الأسد.. فيديو

سعد رمضان يحصد 9.6 مليون مشاهدة بـ كليب أنت وأنا.. فيديو

أغنية السلطان لـ محمد رمضان تحصد 10.7 مليون مشاهدة.. فيديو

كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان يحصد 9.7 مليون مشاهدة.. فيديو

كليب حبيبي يا ليل لـ أبو يحصد 17.7 مليون مشاهدة.. فيديو

بـ 3 ملايين.. قدام مرايتها لـ عمرو دياب تتصدر الأعلى مشاهدة

ترشيحاتنا

أول رسالة من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته دارين حلمي

سيد عبدالحفيظ: لا يمكنني التحدث عن كهربا | فيديو

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كلمة تلقي بالمسلم في النار لمسافة أبعد ما بين المشرق والمغرب

AdvertisementS

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

عيب.. سيد عبدالحفيظ يرد على رحيل أحمد فتحي في صفقة تبادلية | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات كندة علوش بعد الأمومة.. صور

مسافر يحاول تهريب المخدرات داخل عبوات شامبو.. شاهد ما حدث له

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية