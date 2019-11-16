بلونين وكاميرا رباعية.. تسريبات جديدة عن هاتف iPhone 12 المنتظر

مر شهران فقط، منذ أن كشفت شركة Apple النقاب عن أجهزة iPhone 2019، لكن الكثيرون يريدون الآن معرفة معلومات عن أجهزة العام الجديد وأشكالها وميزاتها.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تم تسريب عدة صور لهاتف iPhone 12 المقرر أن يطلق في عام 2020، حيث تشير إلى أنه سيحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسات، تشتمل على عدسات ذات نطاق عريض، وعريض للغاية، وعدسة مقربة من نمط تليفوتو، وعدسة تستخدم لوقت الطيران.



وقال موقع "فون إرينا" المعنى بأخبار التكنولوجيا، إن عدسة الكاميرا المستخدمة لوقت الطيران تتميز بقياس العمق بدقة أكبر بكثير من تلك العادية، لذلك يمكن أن يكون الخيار الأمثل لاستخدامات لاستخدامات الواقع الافتراضي.



ووفقًا للصور، تستلهم Apple، الكثير من تصميم iPhone 5، ذات الجوانب المسطحة، في هذا الجهاز الجديد، ومع ذلك فإن أبل استخدمت شكلا أكثر واضحا وابتعدت عن الشكل الأنيق الناعم في شكل هذا الجهاز، بحسب "فون إرينا".



وألمح الموقع PhoneArena، أن iPhone 12، سيأتي بلونين هما، بألوان الوردي، وأسود منتصف الليل الجديد.