فرج عامر: رسالة الرئيس السيسى من الإمارات تخص أمن الخليج

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإمارات تعد رسالة إلى العالم وأن مصر تضع أمن الإمارات وأمن الخليج فى اعتباراتها فى الوقت الذى تهدد فيه إيران دول الخليج وممرات الملاحة فى مياه الخليج.



وشدد "عامر"، اليوم، الجمعة، تحت عنوان "قراءة فى زيارة السيسى إلى الإمارات" على أن مصر بلا شك هى حصن الأمان للعالم العربى بقوة جيشها والذى نجح فى تحرير أرضه واستعادة السيطرة عليها فى السابق ونجح اليوم فى القضاء على الإرهاب من خلال اطلاق عملية سيناء الشاملة العام الماضى.



وأكد "عامر" أن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإمارات فى ظل ارتباط البلدين بعلاقات طويلة وممتدة على مر التاريخ منذ أيام المغفور له الشيخ زايد، الذى يكن له المصريون فى نفوسهم وقلوبهم كل حب، ودائما يتذكرون زايد الخير مشيرا إلى أن أولاده ساروا على نهجه؛ حيث تقف الامارات حتى اليوم مع مصر من خلال شراكات فى مختلف المجالات واستثمارات فى مشروعات مصر الجديدة التى يقودها الرئيس السيسى.



وقال "عامر" مصر بقيادة رئيسها القائد عبدالفتاح السيسى ترى أن أمن الخليج من أمن مصر وأمن الامارات من أمن مصر وأيضا دولة الإمارات ترى أن مصر هى بوابة العالم العربى للأمان والاستقرار وهناك علاقات حب وود تجمع البلدين، والشعب الإماراتى يدعم أمن واستقرار مصر وهو أول من دعم مصر بعد سقوط حكم الإخوان وقام أهل الإمارات بزيارات إلى مصر من أجل دعم السياحة والترويج لها وهناك نشطاء إماراتيون على منصات مواقع التواصل الاجتماعى يروجون للسياحة فيها لأنهم يحبون مصر الكنانة واحة الأمن والاستقرار التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين}.