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توك شو

سيد عبدالحفيظ: لا يمكنني التحدث عن كهربا | فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:21 م
كهربا
كهربا
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قسم التوك شو
قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الانتماء إلى فريق معين أمر جيد ولكن التعصب أمر سيئ وخطير على المشجع والمجتمع ككل.

وأضاف سيد عبدالحفيظ خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: إن بإمكانه أن يستفز مسئول نادى آخر وأنه لا ينكر ذلك أبدا لأنه يرى أن المسئول يستحق ذلك، ولكنه لا يستطيع استفزاز مشجع لأى نادى أبدا.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، أنه لا يستطيع التحدث عن أمر كهربا الآن لأنه ليس من ضمن فريقه فى الوقت الحالى.

وأكد سيد عبدالحفيظ، أن "مروان محسن وأرجليه ووليد أزارو وصلاح محسن" من أفضل لاعبى الدورى المصرى.
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