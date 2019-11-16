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محافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
مبادرة الرئيس لدعم
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
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مروة فاضل
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (دعم صحة المرأة المصرية) لجميع السيدات فوق عمر 18 عاما اليوم السبت.

وأعلن الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء المبادرة بالوحدات والمراكز الصحية علي مستوي المحافظة بداية من الغد.

جدير بالذكر أن تلك الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة.

كما أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.
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