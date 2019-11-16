اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (دعم صحة المرأة المصرية) لجميع السيدات فوق عمر 18 عاما اليوم السبت.





وأعلن الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء المبادرة بالوحدات والمراكز الصحية علي مستوي المحافظة بداية من الغد.





جدير بالذكر أن تلك الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة.



