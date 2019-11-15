بلا شهود.. محاكمة أمريكية وجهت اتهاما كاذبا لرجل مصري

بدأت اليوم محاكمة الأمريكية سانتانا ريني آدامز، التي ادعت كذبًا أن رجلًا مصريًا حاول خطف ابنتها البالغة 5 أعوام داخل مركز تجاري بولاية وست فرجينيا الأمريكية.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن محكمة أمريكية أجلت قضية آدامز إلى جلسة تنعقد في يناير المقبل.



وكانت آدىمز قد حققت بعض الشهرة كبطلة، عندما ادعت انها استخدمت مسدس لإحباط محاولة رجل مصري خطف ابنتها بجرها من شعرها أثناء جولة تسوق في مركز تجاري.



وفيما بعد تبين كذب ادعاءات آدامز عندما لم تعثر السلطات على أي شاهد يؤكد صحة رواية آدامز، فأطلقت سراح المصري الذي قبضت عليه بناء على اتهامات الأم الكاذبة.