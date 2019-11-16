برلماني: الدعم العيني للخبز ضروري والتحول للنقدي مرفوض

قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب،: إنه يفضل أن يظل الدعم الخبز كما هو، محذرًا الحكومة من تغيير شكل الدعم عن الوضع الحالي.





فيما أيد النائب هشام عمارة، ضرورة التحول للدعم النقدي، لأنه يعطي الفرصة للمواطن بأن يتصرف في الأموال كيفما يشاء ويشتري الأغراض المناسبة له، على عكس الدعم العيني الذي يفرض عليه مجموعة من السلع المعينة.





وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، "في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "كما أن التحول للدعم النقدي، يقضي على أزمة وجود سعرين في أي سلعة، ويكشف كذلك الحاصلين على الدعم".





لكنه اشترط للتحول للدعم النقدي، أن يكون مربوطًا بمعدل التضخم، على أن ترفع قيمة الدعم بارتفاع معدل التضخم.





يشار إلى أن أصحاب المخابز، بدأوا في توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.





عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، طالب في تصريحات لـ صدى البلد، أصحاب المخابز في جميع أنحاء الجمهورية بتوقيع التفويض للمطاحن للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدفها وزارة التموين.





وأضاف حماد، أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميا.





أكد حماد، أن المنظومة الجديدة ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح المواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.





وحول موعد تطبيق المنظومة الجديدة، أوضح حماد أن وزارة التموين بدأت في ضم أصحاب المخابز للمنظومة الجديدة من خلال توقيع التفويض لدى المطاحن استعدادا لبدء التطبيق في موعد لم تعلنه الوزارة حتى الآن.



