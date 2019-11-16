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برلمان

كلمة السر في تراجع الأسعار.. اقتراح بالبرلمان لتطبيق الدعم النقدي على القطاع الخاص

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
اقتراح بالبرلمان
اقتراح بالبرلمان لتطبيق الدعم النقدي على القطاع الخاص
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال، موجه لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بشأن تعديل منظومة الدعم النقدي المشروط بسلع تموينية، حتى لا يكون مقصورًا فقط على محال التموين.

وطالب النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن يمتد الدعم النقدي المشروط إلى القطاع الخاص، والهايبر ماركت، بعد إبرام عقود مع الحكومة تخص ذلك الأمر، نظرا لما يعانيه المواطنون من سوء الخدمة وعدم توافر السلع وضعف الشبكة، والازدحام على المحال، إلى جانب عدم وجود اختيارات كثيرة لصرف الدعم.

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: "لذا لابد من دراسة هذا الاقتراح؛ للتخفيف على المواطنين وزيادة التنافسية، مما يعود بالنفع على المواطنين، في الاستفادة من انخفاض الأسعار وزيادة المعروض".
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