خفايا السوق السوداء| الدهابة.. حرق الزيت والسكر.. 330 مليار جنيه تهرب ضريبي لهذه المصانع

السوق السوداء أحد أبرز المصطلحات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصري خلال الأزمات وخاصة بعد عام 2011 وسلسلة من الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني.

واشتهرت السوق السوداء للعملة وخاصة الدولار بعد ثورة يناير وتضخمت حتى واجهتها الدولة بقرار تحرير سعر الصرف الذي قضى عليها تمام. ولكن للسوق السوداء وجوه أخرى يستعرضها صدى البلد في السطور التالية:

"الدهابة".. البحث عن الذهب في الخفاء

رغم الملاحقات الأمنية وجهود وزارة البترول لمواجهة السوق السوداء بمجال الثروة المعدنية، والتي يعد أشهرها ما يسمى بـ"الدهابة"، تلك الفئة التي تبحث بمعدات بسيطة في براري مصر عن الذهب وتستخرجه دون أن تعطي البلاد حقها، إلا أنهم لا يكلون ولا يملون من البحث.

الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، طالب بضرورة تغليظ العقوبات على المتربحين من سوء استخدام المواد النفطية المختلفة، والمتاجرون بالسوق السوداء، حيث لا يعقل أن يتربح أحدهم من التجارة غير المشروعة والتي تدر أموالا طائلة، وذلك لمدة سنوات، وفي النهاية حين يتم القبض عليه يعاقب على جرم واحد وتكون عقوبته لا تذكر بالنسبة لما حققه، كما أنه أيضا يجب معاقبة من سهل ومن استخدم المنتجات المسروقة.

حرق سكر وزيت التموين في السوق السوداء

يقول أحد تجار التموين إن حرق طن سكر التموين في السوق السوداء بسعر 7200 جنيه مقابل 9250 جنيها سعر الحصول عليه من شركات الجملة.. لافتا إلى أن التاجر يحتاج إلى حرق السكر في السوق السوداء لتوفير سيولة يلبي بها احتياجات المواطنين من السلع التي تفتقر إليها مخازن التموين وهو ما يجعله يتحمل خسارة تتخطى 2000 جنيه/طن لتلبية احتياجات المواطن.

بيع دقيق التموين في السوق السوداء

يؤكد صاحب مخبز، أنه رغم حصول أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر إلا أنه يتم حرق الدقيق في السوق السوداء من خلال بيعه بنفس سعره وشراء حصة المواطن من الخبز بمقابل مادي أعلى من فارق نقاط الخبز الذي تصرفه له الحكومة وهو ما يحقق الإفادة للمواطن وكذا لصاحب المخبز الذي يوفر تكلفة الصناعة ويحصل على المقابل دون إنتاج.

330 مليار جنيه تهرب ضريبي لمصانع بير السلم

وعانى الاقتصاد المصري من العشوائيات التجارية والصناعية حتى بات صداعا فى رأس المسئولين على الرغم من المحاولات المبذولة للقضاء عليه إلا أ نه مازال ينبش فى جسد الاقتصاد، فالاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى "اقتصاد بير السلم" والذي يمثل نحو 60% من إجمالي الاقتصاد الكلي وتسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، وتصل تعاملاته السنوية الـ 2.2 تريليون جنيه.

ونجد أن عدد المصانع العاملة بشكل عشوائى يصل الى نحو 47 ألف مصنع "بير سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا، ونجد على الصعيد التجارى نحو 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين، وأرجع الصناع سبب تفاقم المشكلة إلى البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات وراء وجود هذا القطاع.

ولم تنجح محاولات الحكومة فى إغراء هذا النوع من الاقتصاد لضمه للاقتصاد الرسمى، حيث أعد البرلمان مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمي وناقش إنشاء "مفوضية تنسيقية" تتشكل من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمى.