عادل أديب: ميزانيات الإنتاج في أمريكا وفرنسا تقترب من ميزانيات الجيوش.. شاهد

أكد المخرج عادل أديب أن الإنتاج الدرامى أصبح يباع بالساعة ودخول النجوم بشكل مفرط مؤخرا أصبح يضر بسوق المسلسلات.



وقال عادل أديب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ميزانيات الإنتاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تقترب من ميزانيات الجيوش، لذلك يجب أن تقدم الدولة المصرية مزيدا من الدعم للفن سواء فى السينما أو التليفزيون.



قال المخرج عادل أديب، إنه بعد وفاة الممثل أحمد زكي تم اختيار هيثم أحمد زكي لاستكمال دور والده في فيلم حليم بعد وفاة والده.



وأضاف أديب، أن حلم أحمد زكي هو تأدية دور شخصية الفنان عبد الحليم حافظ. وكشف المخرج عادل أديب، أن أحمد زكي وعبد الحليم حافظ من نفس القرية وتعرض الاثنان للإصابة بالبلهارسيا وأول حب لهما توفى بالسرطان.



وأشار المخرج عادل أديب إلى أن هيثم أحمد زكي تحدث معه قبل وفاة والده أحمد زكي، أنه يريد أن يؤدي دور عبد الحليم وهو شاب، ووافق أحمد زكي على ذلك وقال له «مش هتلاقوا احسن منه».