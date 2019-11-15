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توك شو

سيد عبد الحفيظ: حسام البدرى هو الأجدر لقيادة المنتخب.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:40 م
حسام البدرى
حسام البدرى
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قسم التوك شو
قال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن النادى الأهلي أكثر الأندية حرصا على الالتزام بالنظام المقرر فى بطولة الدورى حتى إن كان ضده.

وأضاف عبد الحفيظ خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اللاعب محمود متولي تعافى من الإصابة وسيشارك مع اللاعبين فى المران.

وأوضح مدير الكرة بالنادى الأهلى أن حسام البدرى الأقدر بقيادة المنتخب المصرى خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه يجب اتباع الأساس، وأن تكون شارة الكابتن فى المنتخب بالأقدمية.
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