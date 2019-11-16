جامعة حلوان فى أسبوع.. إعلان اسم رئيس اتحاد الطلاب.. وتنظيم ندوة للشيخ احمد كريمة.. وبطولة لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة حلوان تنظم ندوة للشيخ احمد كريمة احتفال بالمولد النبوى

نرمين وائل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان وعلى السيد نائبا

جامعة حلوان تنظم بطولة ألعاب إلكترونية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:



فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالبة نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالتزكية ، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية .



وجاء اختيار باقى الاعضاء كالتالى، أمين لجنة الأسر الطالب محمد أيمن الطالب بالفرقة الرابعة كلية التربية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالب كرم محمد الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين اللجنة الرياضية الطالب محمد نور الدين الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالب محمد عبد العليم بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية، وأمين اللجنة الثقافية الطالب اسامة محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالب يحيى نادى بالفرقة الثانية كلية التمريض، وأمين اللجنة الفنية الطالب علاء الدين على بالفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة رضوى شاكر الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنات، امين لجنة الجوالة الطالب مينا أيمن الفرقة الرابعة كلية الآداب، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة تقى عبد الفتاح الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية، أمين اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد عادل الفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق ، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب إسلام وليد الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين اللجنة العلمية الطالبة نورهان السيد الفرقة الثالثة كلية العلوم، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن صبحى الفرقة الثالثة كلية الخدمة الاجتماعية.



اعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بطولة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الألعاب الالكترونية لجميع الكليات كمسابقة على مستوى الجامعة .



وأوضح مسؤولو رعاية الشباب ان البطولة فى العاب كرة القدم الالكترونية ، و تقام البطولة بكل كلية على حدى و الفائز بكل كلية يتٱهل لبطولة الجامعة .



وقالت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان انه يشترط ان فريق الكلية يتكون من ٣ لاعبين ، و يكون زمن كل مبارة ١٠ دقائق و كل لقاء يحتسب بنقطة واحدة .



نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال ندوة دينية حاضر بها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان على تنظيم الأنشطة الثقافية والدينية.



أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام عميد كلية الآداب خلال كلمتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم والرسول، تعلمنا منه الإخلاص في القول والعمل والصبر في الشدائد ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى وكفالة اليتيم وغيرها الكثير والكثير.



وأبدى الشيخ أحمد كريمة سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان في هذه المناسبة الدينية مشيراَ إلى أن الله عز وجل قد بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا برسالة خاتمة مصلحة وصالحة لكل زمان ومكان فقد كان نموذجاَ وأسوة طيبة في أقواله وأفعاله وكان أمينًا طيبًا صادقًا وفيًا وكان يلتزم منهج القرآن في علاقاته مع ربه ومع الناس .