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فن

رنا محمود: التمثيل مع أحمد عز في ولاد رزق 2 انطلاقة قوية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:44 م
رنا محمود - أحمد
رنا محمود - أحمد عز
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سعيد فراج
أعربت الفنانة رنا محمود عن نجاح تجربتها السينمائية الأولى مع النجم أحمد عز في فيلم "ولاد رزق ٢"، حيث أكدت أنها كانت بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل ومشوارها الفني من خلال دورها الذي ظهرت به في الفيلم.

وأضافت عن هذا الفيلم: هناك تحديات كثيرة واجهتني فيه من خلال دور "صفية" مديرة أعمال باسم سمرة "عباس الجن" والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود وأشارت إلى أن التمثيل مع أبطال الفيلم له طعم ومذاق خاص.

يذكر أن رنا محمود فنانة سورية من أصل روسي وحصلت علي الجنسية المصرية ولكنها استقرت في مصر أعقاب الثورة السورية.
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