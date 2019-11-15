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ثقافة

وزير الآثار: كنوز الملك توت عنخ آمون أذهلت العالم.. ونقلنا 85% منها للمتحف الكبير

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف د.خالد العناني وزير الآثار أن المتحف المصري بالتحرير يحتوي علي 150 ألف قطعة ما بين معروض وفي المخازن، ومشروع تطويره جار حاليًا، وسيعيد له رونقه.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الآثار مساء اليوم بمناسبة مرور 117 عاما علي افتتاح المتحف.

وتابع: من هذه القطع هناك 150 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون في المعرض المقام حاليًا في لندن، وهذه القطع قلبت الدنيا وأذهلت العالم.

وتابع: انتهينا من نقل 85% من كنوز الملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير،لتعرض المجموعة كلها بعد اكتمالها في قاعة خاصة بها هناك.
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