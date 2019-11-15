هشام بلية مديرا فنيا لفريق نادي المنيا لكرة الصالات

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أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، عن تولي المدرب هشام بلية مهمة الجهاز الفني لفريق كرة الصالات.ويأتي ذلك عقب اعتذار المدير الفني سامح علي والمدرب العام ياسين حمص عن استكمال المهمة مع الفريق، عقب 3 جولات من انطلاق الدوري، فيما قدم المجلس لهما الشكر على الفترة الماضية ومساهمتهم في صعود الفريق للدوري الممتاز.ويعد هشام رزق الشهير ب" بلية " والبالغ من العمر 41 عاما، أحد المدربين الأكفاء، حيث سبق أن درب أندية وراق الحضر، وفريق البراجيل الذي ساهم في صعوده للممتاز.كما لعب في العديد من الأندية أبرزها: جولدي، النصر، الاتحاد السكندري، المقاولون العرب، مصر المقاصة، الإعلاميين، وانضم لمنتخب مصر، كما احترف خارج مصر في أندية أبرزها: