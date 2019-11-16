ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اسعار نيسان في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
نيسان صني 2020
نيسان صني 2020
Advertisements
اشرف عطية
شهدت اسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونقدم لكم اسعار نيسان اليوم في مصر.

اسعار السيارات
نيسان مصر
نيسان nissan

نيسان صني
نيسان صني 2020  ( الشكل القديم )
nissan sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة

نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 289000 حتى 310000 لأعلى فئة

sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 بسعر 328.000 جنيه

جوك 2020
جوك julke بسعر 355000

قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

ياريت الناس تسمع كلامنا.. الأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة..شاهد

أبرز فيديوهات التوك شو.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل عن حدث فضائي.. وسيد عبد الحفيظ: الأهلي دائما يتحدث عن الصالح العام

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال يقع فيها الكثيرون تجلب الفقر

الدولار بـ 16.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 16 -11- 2019.. فيديو

557 جنيها لعيار 18.. أسعار الذهب اليوم السبت 16-11-2019.. فيديو

الشائعات تجتاح الوسط الفني.. وفاة عادل إمام وطلاق أصالة نصري الأحدث.. جدل حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا.. أحمد السقا وأحمد الفيشاوي يكذبان الطلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي