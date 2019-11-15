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رياضة

نادي المنيا يشارك بـ9 لاعبين في بطولة نادي الزهور للاسكواش

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
يستعد منتخب نادي المنيا الرياضي للاسكواش للمشاركة في البطولة المفتوحة لنادي الزهور بمدينة نصر، خلال الفترة من 21 حتى 26 نوفمبر الجاري.

أعلن الدكتور خالد عبد العزيز المدير الفني لنادي المنيا عن أسماء لاعبي المنيا المشاركين بالبطولة، وهم: اللاعب علي أحمد عز، ومحمود حمدي، ياسين محمد، وسما سيد، ولمار أحمد (تحت سنة 13 عاما)، اللاعب أحمد وليد مكادي، وعمر ناصر الوصيف، ويوسف أحمد (تحت سن 15 عاما)، اللاعب محمد أشرف عبد الجابر تحت سن 17 عاما.

ويقود الفريق خلال رحلته بالبطولة كل من المدربين: محمد محسن وهدير ممدوح، ويرافقهم إداري الفريق أحمد عبد العزيز، تحت إشراف محمد أحمد شحاته عضو مجلس إدارة النادي.
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