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رياضة

انطلاق البطولة الإفريقية للتنس للناشئين على ملاعب الزهور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم منافسات البطولة الإفريقية للتنس للناشئين والناشئات بمشاركة 6 دول على ملاعب نادى الزهور بالتجمع الخامس خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجارى.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة طاهر صالح رئيس اللجنة العليا وأحمد الليثى نائبا وأحمد شوقى مديرا للبطولة.

كان مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، قد اتفق مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى لأول مرة فى تاريخه.

حضر الاتفاقية كل من المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق.

أكد رئيس نادى الزهور عن سعادته لإسناد اتحاد التنس استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية التى تعد أحد البطولات الهامة فى اللعبة، مشددا على أن استضافة الزهور لمنافسات البطولة يؤكد على أن ان الاتحادات الرياضية أصبح لديها ثقة كاملة فى قدرة ناديه على تنظيم البطولات والدورات المحلية.

أضاف رئيس نادى الزهور أن المرحلة الماضية ومنذ انتخاب المجلس الحالى شهدت تنظيم العديد من البطولات فى العديد من الألعاب مثل الإسكواش وكرة السرعة والجمباز والريشة الطائرة والجودو وكرة اليد والسلة والكاراتيه، مؤكدا على أن النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يمتلك العديد من الملاعب والمنشات الرياضية التى تؤهله لاستضافة كافة البطولات سواء على المستوى المحلى أو الأقليمى.

شدد الدمرداش على أن مجلس الإدارة حريص على تلبية جميع الاتحادات الرياضية لاستضافة وتنظيم الدورات والبطولات فى إطار الدور الأساسى للمجلس للعمل على تنشيط قطاع النشاط الرياضى بالنادى خلال الفترة المقبلة.
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